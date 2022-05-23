İran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakan Yardımcıları Toplantısı yapıldı

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İran'ın başkenti Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Bakan Yardımcıları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcıları katıldı.

Tahran'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Faruk Kaymakçı, AA muhabirine toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Örgütün 30 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirten Kaymakçı, "Bildiğiniz gibi Türkiye Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurucu üyesi. EİT'in amacı üye 10 ülke arasında ticareti ve ulaştırmayı kolaylaştırmak. Bunun yanı sıra üye ülkeler arasında mali dayanışmayı da desteklemek." dedi.

Kaymakçı, EİT'in belirlenen hedeflere rağmen çok etkin bir örgüte dönüşemediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Biz de bakan yardımcıları düzeyinde bir beyin fırtınası yapmayı kararlaştırdık. Genel Sekreterlik, Dönem Başkanı Özbekistan ve Türkiye'nin girişimiyle, yararlı olacağını düşünerek bu toplantıyı Tahran'da, EİT merkezinde yapmayı kararlaştırdık."

Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Kaymakçı, "Pandemi sonrası ve Rusya savaşı sonrası ekonomik şartlar ağırlaştı. Tedarik zincirlerinde kırılmalar görüldü. Biz de aslında bu dönemde EİT'in üyeleri arasında ticareti kolaylaştırarak büyümelerini ve istihdamlarını artırabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaymakçı, iki gün sürecek toplantı kapsamında önemli tartışmalar yapıldığını, üye ülkelerin müzakereleri hızlandırma konusunda karar aldığını ve bu konudaki görüşmelerin de çok yakında gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Üye ülkeler arasındaki en önemli konulardan biri de ulaştırma

EİT'e üye 10 ülkeden sadece üçünün denizle bağlantısı olduğuna değinen Kaymakçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle kara ulaştırması, bunun yanı sıra deniz ve hava ulaştırması çok önemli. Ticaret ile ulaştırma arasında doğrudan bir bağ var. Ama ulaştırmada bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Ülkelerdeki farklı gümrük uygulamaları, sürücülerin karşılaştığı farklı uygulamalar, sigortaya ilişkin konular, demir yollarında rayların farklılığı gibi."

Yarınki oturumda EİT'in kurumsal yapısının ve çalışma organlarının daha etkin hale getirilebilmesi konusunun ele alınacağını aktaran Kaymakçı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının üye ülkelerce sahiplenilmesini ve karar alma mekanizmasının daha etkin, daha esnek olarak sonuç odaklı faaliyetler yapmasını isteklerini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı ikili görüşmelerde EİT Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri ve İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi ile de bir araya geldi.