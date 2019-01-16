Son Dakika Haberleri: İran'da Ekonomik Kriz Hırsızlık Olaylarını Artırdı

İran'da Ekonomik Kriz Hırsızlık Olaylarını Artırdı

1 saat önce

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesindeki ekonomik sorunların hırsızlık vakıalarını artırdığını belirtti.

İran'da Ekonomik Kriz Hırsızlık Olaylarını Artırdı, System.String[]
İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesindeki ekonomik sorunların hırsızlık vakıalarını artırdığını belirtti.

İran medyasına göre, Hırsızlıkla Mücadele Polis Güçleri Daire Başkanları Kongresi'nde konuşan Muntazeri, "Ekonomik şartlar, işsizlik ve iş yerlerinin kapanması geçen yıla göre bu yıl hırsızlığın artmasına neden oldu. Ülkede hırsızlık uyuşturucuya bağlı suçlardan sonra geliyor." dedi.

Hırsızlık suçunun artmasının direk olarak uyuşturucu suçlarını artırdığına değinen Muntazeri, "İran'daki adli suçların yüzde 27-28'i hırsızlıkla alakalı" olduğunu belirtti.

Muntazeri, "Ekonomik sorunlar ve fakirlik toplum fertleri üzerindeki baskısını artırıp zaruri ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerinde kişi dindar dahi olsa hırsızlık yapma durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet idarelerindeki yolsuzluklara işaret eden Muntazeri, "Bir de ihtiyacı olmadığı halde yolsuzluk yapanlar var. Bunlar açgözlülükte sınır tanımıyor. Çok başlı ejderha gibi. Kök salmışlar. Bir kökü kesiyorsunuz başka bir yerden baş gösteriyor." şeklinde konuştu.

Hırsızlığın yüzde 70'i on eyalette

İran Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Eyüb Süleymani, "Ülkedeki hırsızlık olaylarının yüzde 70'i on eyalette meydana geliyor." dedi.

Süleymani, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin hırsızlığı meslek haline getirdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Polis, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:57:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Ekonomik Kriz Hırsızlık Olaylarını Artırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]