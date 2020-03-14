-İran'da Ekonomiye Korona Virüsü Darbesi - Son Dakika

- İran'da ekonomiye korona virüsü darbesi

TAHRAN - Korona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin'in ardından en fazla ölümün görüldüğü ülkelerden biri olan İran'da sokaklar boşaldı. Korona virüsünden en çok küçük ölçekli işletmelerin etkilendiği ülkede, çok sayıda dükkanın kepenk indirmesi nedeniyle ekonomi büyük darbe aldı.

İran hükümeti korona virüsü salgınına karşı bir dizi önlemler başlattı. Kısa sürede korona virüsü kaynaklı ciddi ölüm vakalarının kaydedildiği İran'da ekonomi de virüsten büyük ölçüde etkilendi. Turist çeken Tahran'da korona virüs vakalarının açıklanması ve bazı ülkelerin sınırlarını kapatarak uçuşları durdurmasının ardından kentin en canlı caddesinde bulunan mağazaların büyük bir kısmı kepenk indirdi. Uzmanlar korona virüsünün ekonomiye büyük darbe vurduğunu savunurken, günlük hayatın akışını sağlayan küçük işletmelerin daha fazla etkilendiği ifade ediliyor.

Yetkililerin aldığı önlemler arasında günlük olarak toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi ve ulusal seferberlik programının devreye alınması bulunuyor. İran ordusu da korona virüsü salgınıyla mücadelede gönüllü oldu. Azadi Anıtı'nın da bulunduğu Tahran'ının işlek caddesi korona nedeniyle boşaldı. Yoğun trafiğin hakim olduğu cadde bugünlerde oldukça sakin.

Bölge halkı korona nedeniyle bireysel önlemler alırken, İranlıların birbirinden uzak şekilde yürümesi veya oturması dikkat çekti. İran halkı, kalabalık alanlarda birbirleri arasında 3-4 metre gibi mesafe olmasına özen gösteriyor. Bazı vatandaşlar korona virüsünden korunmak için maske takarken, bazıları ise maske takmamayı tercih ediyor.

Hükümet şuana kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmezken, yetkililer sokakları temizleyerek dezenfekte ediyor. Kentin en işlek caddesi boyunca yerleştirilen reklam panolarındaki afişlerin yerini ise korona virüsüne yönelik bilgilendirmeler aldı. Cadde boyunca ünlü mağazaların da kepenk indirdiği İran'da bazı mağazalarda yalnızca mağaza sahipleri bulunuyor. Süpermarketlerin meyve ve sebze reyonlarının ise tamamen dolu olması dikkat çekti.