İran'da elektrik santralinde yangın - Son Dakika

İran'da elektrik santralinde yangın

Tahran, (DHA)- İran'da ülkenin güneyinde yer alan Ahvaz kenti yakındaki Zergan Elektrik Santrali'nde yangın çıktı.

İran'da ülkenin güneyinde yer alan Ahvaz kenti yakındaki Zergan Elektrik Santrali'nde yangın çıktı. Enerji Bakanlığı yetkililerinden Mustafa Recep Meşhedi, ilk belirlemelere göre yangının santraldeki bir transformatörün patlamasının neden olduğunu bildirdi. Can kaybının olmadığı olayda, yangının olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerin devam ettiği belirtildi. Olay sonrası Ahvaz kentinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşandığı ifade edildi.