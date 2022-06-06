İran'da emekliler hükümeti protesto etti - Son Dakika
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İran'da emekliler hükümeti protesto etti

06.06.2022 18:19

- İran'da emekliler hükümeti protesto etti İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklileri, hayat pahalılığı ve emekli maaşına talep edilen zammın yapılmaması nedeniyle hükümeti protesto etti.

- İran'da emekliler hükümeti protesto etti

TAHRAN - İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklileri, hayat pahalılığı ve emekli maaşına talep edilen zammın yapılmaması nedeniyle hükümeti protesto etti.

İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklileri hayat pahalılığı ve emekli maaşına talep edilen zammın yapılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu önünde protesto düzenledi. Kurumun önünde toplanan protestocular, hükümetin maaşlara yaptığı zammı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz", "Gelirimiz riyal, giderimiz dolar", "Düşmanımız burada, Amerika'da değil" sloganları attı. Göstericiler daha sonra emniyet güçleri eşliğinde Doğu Azerbaycan valiliğine doğru yürüdü.

İran'da dün Çalışma Bakanlığı en düşük maaşı alan işçi emeklileri için yüzde 57.4 ve yüksek maaş alanlar için yüzde 10 zam yapılacağını açıklamıştı. Yapılan zam ile birlikte İran'da asgari emekli maaşı 5 milyon 580 bin tümen (2 bin 970 TL) oldu.

İran'da emekliler hükümeti protesto etti
İran'da emekliler hükümeti protesto etti
İran'da emekliler hükümeti protesto etti
İran'da emekliler hükümeti protesto etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tebriz, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da emekliler hükümeti protesto etti - Son Dakika

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