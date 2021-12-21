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İran'da "en uzun gece" geleneği: Şeb-i Yelda - Son Dakika

İran'da "en uzun gece" geleneği: Şeb-i Yelda

21.12.2021 11:26
İran'da "en uzun gece" geleneği: Şeb-i Yelda

İranlılar yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda kutlamalarını, asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir gelenek olarak yaşatmaya devam ediyor.

İranlılar yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda kutlamalarını, asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir gelenek olarak yaşatmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin başlangıcı olarak da kabul edilen 21 Aralık, bir başka ifadeyle kuzey yarı kürede yılın en uzun gecesi İran'da Şeb-i Yelda olarak adlandırılıyor.

İranlı aileler, mutluluk ve bereket getirdiğine inandıkları Şeb-i Yelda'yı büyüklerin evinde toplanarak ve küçüklere hediyeler alarak kutluyor. Bu gece için özel olarak kurulan sofraların vazgeçilmezleri arasında nar, karpuz ve kuruyemiş yer alıyor.

Şeb-i Yelda'da tüketilen yiyeceklerin fiyatı arttı

Her sene olduğu gibi Şeb-i Yelda'ya hazırlık için alışverişe çıkan halk, kuruyemiş ürünlerinin satıldığı başkent Tahran'daki Büyük Pazar'da yoğunluk oluşturdu. Marketler ve manavlar ise Şeb-i Yelda'da tüketilen yiyeceklerle süslendi.

Ancak vatandaşlar bu gecede bolca tüketilen kuruyemiş ürünleri, karpuz ve nar gibi yiyeceklerin fiyatının artmasından şikayetçi.

AA muhabirine konuşan Tahranlı Hasan Huncemali, Şeb-i Yelda'nın eski bir gelenek olarak kutlandığını ve bu gece ailelerin bir araya geldiğini belirtti.

Huncemali, "Küçükler büyüklerinin evine gidiyor. Bu gece için özel olarak tüketilen yiyecekler var; nar, karpuz ve kuruyemiş ürünleri gibi. Eski zamanlardan bahsediliyor ve Hafız-ı Şirazi'nin Divan'ı okunuyor." diye konuştu.

Pazara Şeb-i Yelda'ya hazırlık için geldiklerini söyleyen Huncemali, fiyatların yüksek bulmasına rağmen imkanları yettiği kadar en uzun gecede tüketmek üzere alışveriş yapacaklarını dile getirdi.

Şeb-i Yelda'da küçükler büyüklerin evine gidiyor

Zehra Hasanzade de bu gecede büyüklerin küçüklere hediyeler aldığını aktardı. Hasanzade, bu sene anne babasının evine gidecekleri için alışveriş yapmadıklarını belirtti.

Perisa Rızayi ise, "Bu geleneği devam ettirmek ve çocuklarımıza da öğretmek için Şeb-i Yelda'da bir araya geliyoruz. Çocukluğumdan itibaren sürekli olarak bu geceyi kutladık." ifadelerini kullandı.

Pazardaki pahalılıktan şikayet eden Rızayi, imkanları olmadığı için bu sene kuruyemiş almadıklarını söyledi.

Susen Ahmedi de İran'ın "en uzun gece geleneği" Şeb-i Yelda kutlamalarına ilişkin şunları anlattı:

"Bu gecede balık ve pilav yapıyoruz. Bu İranlıların bir geleneğidir. Nar, karpuz ve kuruyemiş alarak büyüklerin evinde toplanıyoruz. Küçükler ve büyükler Şeb-i Yelda kıyafetleri giyiyor. Bir sonraki gece birbirimizi bir daha göremeyebiliriz. O yüzden bir araya gelerek güzel vakit geçiriyoruz."

İran'da en uzun gece geleneği: Şeb-i Yelda
İran'da en uzun gece geleneği: Şeb-i Yelda
İran'da en uzun gece geleneği: Şeb-i Yelda
İran'da en uzun gece geleneği: Şeb-i Yelda
İran'da en uzun gece geleneği: Şeb-i Yelda

İranlılar, Kuruyemiş, İran, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 'en uzun gece' geleneği: Şeb-i Yelda - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da "en uzun gece" geleneği: Şeb-i Yelda - Son Dakika
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