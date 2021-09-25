İran'da Erbain törenleri için Irak'a geçmek isteyen kalabalık izdihama yol açtı - Son Dakika

İran'da Erbain törenleri için Irak'a geçmek isteyen binlerce kişinin Şelemçe Sınır Kapısı'nda neden olduğu izdihamda en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şelemçe kentindeki Irak'a açılan sınır kapısı, Erbain törenleri için Irak'a geçmek isteyen binlerce kişinin akınına uğradı.

Kalabalık nedeniyle çıkan izdihamda çoğu kadın en az 40 kişi yaralanırken yaralıların birçoğunun ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

Sınırdaki giriş kapısının kırıldığı izdihamda güvenlik güçlerinin halka tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 27 Eylül'de yapılacak.

Her yıl Erbain günlerinde binlerce İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyordu.

Törenler, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır kısıtlı katılımla düzenleniyor.???????