İran'da eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Mirzakerimi, suikaste kurban gitti - Son Dakika

Tahran'ın Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Tahran'ın Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Demavend Başsavcısı Muhammed Taki Takizade, eski Çevre Koruma Başkanı Mirzakerimi'ye yönelik saldırının dün akşam saatlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Abbas Mirzakerimi'nin aracına dün akşam yerel saatle 21.00 sıralarında uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlendi. Mirzakerimi, saldırı sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Demavend Çevre Koruma Komutanı Cemşid Muhabbet Hani ise, "Saldırıyı gerçekleştirenleri henüz tespit edemedik. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırının kaçak avcılar veya kaçakçılar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)