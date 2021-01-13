İran'da ev hapsindeki muhalif lider Kerrubi, kurucusu olduğu partide görev alması engellenince istifa etti - Son Dakika

İran'da 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan olaylara destek verdiği için yaklaşık 10 yıldır ev hapsinde tutulan muhalif isimlerden Mehdi Kerrubi, lideri olduğu "Hizb-i İtimad-ı Milli" (Milli Güven Partisi) Merkez Konseyinde görev yapmasının İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmesi üzerine istifa etti.

Kerrubi, lideri olduğu reformist Milli Güven Partisi'nin Genel Sekreterlik görevini sürdürme izni verilmemesi üzerine istifa mektubu yayımladı.

Mektubunda, 27 Aralık 2016 ve 30 Mayıs 2018'de de partiden istifasını istediğini hatırlatan Kerrubi, "Önceki iki mektubum ve İçişleri Bakanlığı Partiler 10'uncu Madde Komisyonunun benim ve kuruluşundan bu yana faaliyette bulunan bu partinin üç değerli üyesi hakkında aldığı kararın ardından Merkez Konsey üyelerinden istifamı onaylamalarını ve tüzük hükümlerine göre en kısa sürede yeni bir Genel Sekreter seçmelerini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran İçişleri Bakanlığına bağlı görev yapan ve siyasi partileri denetleyen 10'uncu Madde Komisyonu, 28 Aralık 2020'de Milli Güven Partisi Merkez Konseyi üyesi dört ismin partide göreve devam etmesini onaylamayacağını açıklamıştı.

Buna göre, partinin lideri Mehdi Kerrubi'nin yanı sıra oğlu Hüseyin Kerrubi, Rahim Ebulhasani ve partinin sözcüsü İsmail Gerami Mukaddem'in parti yönetiminde yer almasına izin verilmemişti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi ile eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.