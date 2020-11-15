İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi Kovid-19'a yakalandı

15.11.2020 17:51
İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Emtedadnews internet sitesinin Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, Musevi ve eşi Rahneverd'in Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Doktor gözetiminde olduğu belirtilen Musevi ve eşinin genel durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Musevi (78) ile eşi Rahneverd (75) "seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri" gerekçesiyle 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin yaklaşık 9 yıldır herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu ifade ediyor.

Musevi, devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni döneminde 1981-1989'da Başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Mir Hüseyin Musavi, Twitter, Musevi, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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