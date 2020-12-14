İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Meydana gelen yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Patlama nedeniyle 2 işçinin hayatını kaybettiği, toplamda 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, öğle saatlerinde Selefçegan sanayi bölgesinde bulunan bir çelik fabrikasındaki metal eritme fırınında patlama meydana geldi.

İran 'ın Kum eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi.

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