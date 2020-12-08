İran'da Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı - Son Dakika

İran'da Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı

08.12.2020 21:46
İran'da Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı, System.String[]

Tahran yönetimi, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu ölümüyle ilgili bağlantılı kişilerin tutuklandığını duyurdu.

Tahran yönetimi, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu ölümüyle ilgili bağlantılı kişilerin tutuklandığını duyurdu.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu ölümüyle yeni gelişme yaşandı. İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Fahrizade suikastıyla ilgili bazı kişiler tespit edilerek tutuklandı. Suikastın failleri adaletten kaçamayacak ve kesinlikle cezalandırılacaklar. Konuyla ilgili ayrıtılar ilgili kurumlar tarafından zamanı geldiğinde açıklanacak" dedi.


Muhsin Fahrizade, Nükleer, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'da Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı - Son Dakika Dünya


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