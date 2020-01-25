İran'da, "Fars Körfezi Timsahı" lakaplı bölgedeki en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve suç ortağının idam cezası uygulandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Adliye Başkanı Ali Salihi, İran ve bölgedeki en büyük uyuşturucu şebekesinin elebaşı A.Z. ile suç ortağı M.H. hakkında mahkeme tarafından verilen idam hükümlerinin icra edildiğini açıkladı.

Salihi, "Elebaşısının 'Fars Körfezi Timsahı' olarak adlandırıldığı bu organize uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük ölüm tüccarıydı." ifadesini kullandı.

Şebekenin iki yıl içerisinde İran'a Pakistan ve Afganistan'dan 400 ton uyuşturucu madde soktuğu ve buradan elde ettiği 20 trilyon riyali (yaklaşık 150 milyon dolar) gayri menkul sektöründe akladığını kaydeden Salihi, "Devlet bu meşru olmayan gayri menkullerin birçoğunu tespit ederek el koydu." bilgisini paylaştı.

Mahkeme, mayıs ayında şebekenin elebaşı ve suç ortağına idam cezası verirken, diğer 16 şebeke üyesi ise toplamda 472 yıl hapse ve para cezalarına mahkum edilmişti.