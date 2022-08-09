İran'da Filistin'e destek gösterisi

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler
Kuran-ı Kerim okunması
Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı resim ve pankartlar taşınması
İsrail karşıtı sloganlar atılması
İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi'nin konuşması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İsrail karşıtı sloganların atıldığı gösteride İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi konuşma yaptı.
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