İran'da firar eden 74 mahkumla ilgili 4 gardiyan gözaltına alındı - Son Dakika

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İran'da firar eden 74 mahkumla ilgili 4 gardiyan gözaltına alındı
6 saat önce
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesinde, 74 mahkumun cezaevinden firar etmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 4 gardiyan gözaltına alındı.
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesinde, 74 mahkumun cezaevinden firar etmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 4 gardiyan gözaltına alındı.
Tasnim Haber Ajansına göre, Kürdistan Yargı Erki Başkanı Mücteba Şirudbozorgi, "Mahkumların kaçmasıyla ilgili soruşturma dosyası hazırlandı. 4 gardiyan gözaltına alındı." dedi.
Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmış, dün, kaçan 74 mahkumun 10'unun yakalandığı, 2'sinin ise teslim olduğu bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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