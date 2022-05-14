İran'da fiyat artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da fiyat artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti

14.05.2022 21:19
İran'da fiyat artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti

İran'da artan gıda fiyatları ve bazı gıda maddelerinin kıtlığı nedeniyle devam eden gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da artan gıda fiyatları ve bazı gıda maddelerinin kıtlığı nedeniyle devam eden gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Dezful kentinin Milletvekili Ahmed Avayi, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentindeki gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son günlerde protesto gösterilerine sahne olan Dezful kentinde ise şu anda durumun sakin olduğunu aktaran Avayi, gösterilerde gözaltına alınanların sayısından ise haberdar olmadığını belirtti.

Öte yandan yerel kaynaklar, şu ana kadar Dezful, Endimeşk ve Farsan kentlerindeki gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

İran'da hükümetin sübvansiyonları kaldırmasının ardından temel gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışlarına tepki için Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Endimeşk ve İze kentlerinde çarşamba gecesi protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ülke yöneticilerine ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, çarşamba gecesi Dezful kentindeki gösterileri yönlendiren 15 kişi ve Yasuc kentindeki gösterilerde "protestocuları kamu malına zarar vermeye yönlendirmeye çalışan" 7 kişi olmak üzere toplamda 22 kişi gözaltına alındı.

Ülkede dün gece de Loristan eyaletinin Burucerd ve Durud, Çeharmahal Bahtiyari eyaletinin Cunkan ve Farsan, Kohgiluyeh ve Buyer Ahmed eyaletinin Dehdeşt kentleri başta olmak üzere çeşitli noktalar protestolara sahne olmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Protesto, Dezful, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da fiyat artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da fiyat artışlarına karşı düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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