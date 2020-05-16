İran'da Fransa-İran vatandaşı akademisyene 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

İran'da geçen yıl tutuklanan Fransa-İran vatandaşı akademisyen Feriba Adilhah, "İran'a karşı propaganda yaptığı" ve ülkenin "ulusal güvenliğine zarar verdiği" gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adilhah'ın avukatı Said Dehghan, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Fransa-İran vatandaşı müvekkilinin "İran'a karşı propaganda" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl ve ülkenin "ulusal güvenliğine zarar vermesi" nedeniyle 5 yıl olmak üzere 6 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Dehghan, mahkemenin bu kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Fransa'dan açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Adilhah'a hapis cezası verilmesini sert şekilde kınadı.

Bu cezanın ciddi gerekçeye dayanmadığını ve bu kararın siyasi bir nitelik taşıdığını ifade eden Le Drian, Adilhah'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Adilhah, Haziran 2019'da İran'ın başkenti Tahran'da tutuklanmıştı.

Paris yönetimi, daha önce de birçok kez Adilhah'in serbest bırakılmasını istemişti.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli Adilhah, tutukluluğunu protesto etmek için 49 gün açlık grevi yapmıştı.