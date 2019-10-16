Son Dakika Haberleri: İran'da Fransız akademisyen gözaltında
Son Dakika Güncel İran'da Fransız akademisyen gözaltında

İran'da Fransız akademisyen gözaltında

12 dakika önce

İran'ın, Fransa vatandaşı akademisyen Roland Marchal'ı hazirandan bu yana gözaltında tuttuğu bildirildi.

İran'da Fransız akademisyen gözaltında, System.String[]

İran'ın, Fransa vatandaşı akademisyen Roland Marchal'ı hazirandan bu yana gözaltında tuttuğu bildirildi.

Paris Science Po Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Richard Banegas, AP'ye verdiği demeçte, aynı üniversiteden arkadaşı olan akademisyen Roland Marchal'ın hazirandan bu yana İran'da gözaltında tutulduğunu kaydetti.

Banegas, Sahra Altı Afrika üzerine çalışmalar yapan Marchal'ın, aynı ay gözaltına alınan İran-Fransa vatandaşı Feriba Adilhah'ı ziyaret etmek için bu ülkeye gittiğini ancak hangi gerekçeyle gözaltına alındığını bilmediklerini belirtti.

İran ve Fransa tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli bir diğer akademisyen Feriba Adilhah da haziranda gözaltına alınmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Adilhah'ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransız diplomatlarla iletişim kurmasına izin verilmesini talep etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama beklediğini belirtmişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Adilhah'ın gözaltına alındığını doğrulamış ancak detay vermemişti.

Fransa, Paris, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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