İran'da füzelerle vurulan uçağa ilişkin yeni görüntüler yayınlandı - Son Dakika

İran'da füzelerle vurulan uçağa ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

İran, (DHA)- İran yönetimi tarafından 'yanlışlıkla' vurulduğu belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, 30 saniye aralıklarla fırlatılan iki füze ile vurulduğuna ilişkin yeni görüntüler yayılandı. İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı yaptığı gece düşen uçakta 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki Parand kasabasında düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın, 30 saniye aralıklarla fırlatılan iki füzeyle vurulduğuna dair yeni görüntüler paylaşıldı. New York Times, görüntülerin söz konusu uçağın vurulma anına ait olduğunu teyit ettiğini bildirdi. Yayınlanan görüntülerde, ilk füzenin uçağı vurmasının hemen ardından ikinci füzenin fırlatıldığı ve uçağa çarpmasıyla patlama meydana geldiği görüldü. Daha sonra uçağın alev topuna dönüşerek alçaldığı kameralara yansıdı.

RUHANİ SUÇLULAR MUTLAKA CEZALANDIRILMALI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı konuşmada, Bu uçak kazası dosyası normal bir dosya değil, dolayısıyla yargı onlarca uzmandan oluşan özel bir mahkeme kurmalı. Olayda sadece bir kişi suçlu olarak gösterilmemeli. Bu işte kimin hatası ya da ihmali varsa, kim olursa olsun cezalandırılmalı. Bu halkımız için çok önemli ifadelerini kullandı.