İran'da Galibaf grubu seçime "Devrim Şurası" listesiyle katılacak - Son Dakika
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İran'da Galibaf grubu seçime "Devrim Şurası" listesiyle katılacak

6 saat önce

İranlı muhafazakar siyasetçi eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf grubu, 21 Şubat'ta yapılacak genel seçime "Devrim Şurası" listesiyle katılacak.

İran'da Galibaf grubu seçime

İranlı muhafazakar siyasetçi eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf grubu, 21 Şubat'ta yapılacak genel seçime "Devrim Şurası" listesiyle katılacak.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran için milletvekilliği seçimine katılacak Galibaf'ın yer aldığı 30 kişilik Devrim Şurası listesi açıklandı.

Listede Galibaf yanlısı Direniş Cephesi Üyesi Seyyid Mahmud Nebeviyan, İlyas Nadiri ve Mustafa Mir Selim gibi muhafazakar isimler bulunuyor.

1996-2000 yıllarında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı olan Galibaf, 2000-2005'te İran Polis Teşkilatı Başkanlığı görevini yürüttü.

17 Eylül 2005'te Tahran Şehir Meclisi tarafından belediye başkanlığına atanan Galibaf, 2017'de görevi Muhammed Ali Necefi'ye devretti.

2017 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Galibaf, muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine seçimden çekilmişti.

İran'daki seçim geleneği

İran'da 250 civarında parti bulunmasına rağmen siyasi faaliyetlere uygulanan baskılar nedeniyle siyasetçiler, parti çatısı yerine "muhafazakar", "reformist", "ılımlı" ve "bağımsız" olarak seçimlere giriyor. Seçmen, oyunu seçim pusulasına adayların isimlerini yazarak kullanıyor.

Söz konusu siyasi yönelişlerin liste sunmaları halkın seçim yapmasını kolaylaştırıyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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