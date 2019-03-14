İran'da Gaz Boru Hattında Patlama, 5 Ölü

– İran'da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

– İran'da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.



Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09: 55'te meydana geldi.



Yerel medya patlamanın Ahwaz – Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.



Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

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