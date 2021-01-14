İran'da gaz rafinerisinde patlama: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İran'da gaz rafinerisinde patlama: 2 ölü, 1 yaralı
14.01.2021 23:03
İran'ın Khuzistan eyaletinde bulunan bir gaz rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İran'ın Khuzistan eyaletinde bulunan bir gaz rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İran'ın Khuzistan eyaletine bağlı Ramsar kentinde bulunan bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi. Ramsar İtfaiye Teşkilatı Başkanı Mehdi Kurdoni yaptığı açıklamada, gaz rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurdoni, patlamanın gaz boru hattındaki sızıntı testi sırasında meydana geldiğini kaydetti.
(İHA)
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