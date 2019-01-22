İran'da Gece Partisine 72 Gözaltı
1 saat önce
İran'da ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı.
İran
'da ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı.
Asriran haber sitesine göre, Sari Genel Savcısı Seyyid Yunus Hüseyin Alemi yaptığı çıklamada, "Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı. Söz
konusu parti içkiliydi." dedi.
Söz konusu partinin içkili olduğunu belirten Alemi, gece yarısı emniyet güçlerinin partiye müdahale ettiğini ve evdeki herkesin gözaltına alındığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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