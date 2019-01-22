Son Dakika Haberleri: İran'da Gece Partisine 72 Gözaltı

İran'da Gece Partisine 72 Gözaltı

1 saat önce

İran'da ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı.

İran'da Gece Partisine 72 Gözaltı, System.String[]
İran'da ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı.

Asriran haber sitesine göre, Sari Genel Savcısı Seyyid Yunus Hüseyin Alemi yaptığı çıklamada, "Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı. Söz konusu parti içkiliydi." dedi.

Söz konusu partinin içkili olduğunu belirten Alemi, gece yarısı emniyet güçlerinin partiye müdahale ettiğini ve evdeki herkesin gözaltına alındığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Söz, İran, Güncel
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