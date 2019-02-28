İran'da Genel Seçim Tarihi Belli Oldu
1 saat önce
İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Samani, 11'inci dönem milletvekili seçimlerinin 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacağını söyledi.
İran İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Samani, 11'inci dönem milletvekili seçimlerinin 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacağını söyledi.
İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit Selman Samani, İran'da yapılacak genel seçimlerin tarihini açıkladı. Samani, "Milletvekili
seçimleri ile Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacak" dedi.
İran'da Meclis seçimleri 4 yılda bir, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir yapılıyor. Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisinde 86 din adamı bulunuyor ve İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney
'i denetlemekle görevli olan bu meclis aynı zamanda Velayeti Fakihi de atamakla sorumlu. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:08 Kaynak: İHA
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