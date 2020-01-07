İran'da General Süleymani'nin cenaze töreni ertelendi - Son Dakika
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İran'da General Süleymani'nin cenaze töreni ertelendi

6 saat önce

İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze merasimi aşırı izdiham nedeniyle iptal edildi.

İran'da General Süleymani'nin cenaze töreni ertelendi, System.String[]

İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze merasimi aşırı izdiham nedeniyle iptal edildi.

General Süleymani'nin cenaze merasimini düzenleme komitesi başkanı Mehdi Sedefi, Kirman şehrinde yaşanan izdiham nedeniyle cenazenin defin işlemlerinin yapılacağı alana götürülemediğini ve bu nedenle başka bir güne ertelendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de cenaze merasimlerinin başka bir güne ertelendiğini doğrulayarak, yoğun kalabalık nedeniyle defin işlemlerinin yapılamadığını söyledi.

İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Muhammed Sabıri yaşanan izdihamı doğrularken, izdihamda 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve 48 yaralının olduğu belirtildi.

(İHA)

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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