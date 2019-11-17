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İran'da gösteriler nedeniyle internete erişim engeli
6 saat önce
İran'da devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişim engellendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:30 Kaynak: AA
İran'da devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişim engellendi.
İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.
İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler devam ediyor.
Tahran Büyük Pazarı'nda esnaf bugün kepenk açmazken başkentte gösteri ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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