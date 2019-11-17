İran'da gösteriler nedeniyle internete erişim engeli

İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler devam ediyor.

İran'da devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişim engellendi.

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İran dini lideri Hamaney, ülkede protestolarla ilgili sert açıklamalar yaptı: Halkımız değil, düşmanlarımız yapıyor