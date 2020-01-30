İran'da gösterilere katılan 7 öğretmene toplam 41 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da gösterilere katılan 7 öğretmene toplam 41 yıl hapis - Son Dakika

İran'da gösterilere katılan 7 öğretmene toplam 41 yıl hapis

6 saat önce

İran'da geçen kasım ayında düzenlenen petrol zammı protestolarına katılan 7 öğretmen için toplamda 41 yıl hapis cezası verildi.

İran'da gösterilere katılan 7 öğretmene toplam 41 yıl hapis, System.String[]

İran'da geçen kasım ayında düzenlenen petrol zammı protestolarına katılan 7 öğretmen için toplamda 41 yıl hapis cezası verildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Bocnurd Devrim Mahkemesi, "yasa dışı grup kurarak ulusal güvenliğe karşı propaganda ve faaliyette bulunma" suçlamasıyla yargılanan Eğitimciler Kültür Derneği üyesi 7 öğretmeni 4 ile 13 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Mahkeme, öğretmenler Hüseyin Ramazanpur hakkında 8 yıl hapis ve 74 kırbaç, Muhammed Rıza Ramazanzade hakkında 13 yıl, Hamid Rıza Recai hakkında 4 yıl, Ali Feruten, Mustafa Rubati, Said Hakperest ve Hasan Cuheri hakkında ise 3 yıl 8'er ay hapis kararı verdi.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Benzin zammı gösterileri

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edildi, marketler yağmalandı.

Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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