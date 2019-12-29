İran'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İran'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İran'da benzin zammına tepki için düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı.

İran'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İran'da benzin zammına tepki için düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı.

İran yerel basınındaki haberlere göre, Kum Emniyet Müdürü Abdurrrıza Agahani, "İran rejimini yıkma amacıyla miting, ayaklanma, grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yapan Şah yanlısı 14 kişinin gözaltına alındığını" açıkladı.

Haberlerde ayrıca emniyet güçlerinin, İsfahan'a bağlı Necef Abad ilçesinde 3 ve Loristan eyaletine bağlı Azna ilçesinde de 3 kişiyi benzin zammı protestolarına katıldığı iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

İran'da "Şah yanlıları" olarak bilinen grup üyeleri, yurt dışında rejim aleyhtarı faaliyetlerde bulunan eski İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'yi destekliyor.

Benzin zammına tepkiler

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan bölgede sinirleri gerecek çıkış: Şaka yapmıyoruz, vururuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti! 19 ülkeyi ziyaret etti Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek

Son Dakika Haberleri
18:00 5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
18:00 Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı - Son Dakika
18:00 CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı kongresi - Son Dakika
17:59 Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz (2) - Son Dakika
17:56 Bangladeş'de soğuk hava 50 can aldı - Son Dakika
16:32 Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:02:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]