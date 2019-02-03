Son Dakika Haberleri: İran'da Gözaltına Alınan 5 Mısırlı Serbest Bırakıldı

İran'da Gözaltına Alınan 5 Mısırlı Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Mısır Dışişleri Bakanlığınca, İran karasularına izinsiz girdiği için gözaltına alınan 5 Mısırlının serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'da Gözaltına Alınan 5 Mısırlı Serbest Bırakıldı, System.String[]
Mısır Dışişleri Bakanlığınca, İran karasularına izinsiz girdiği için gözaltına alınan 5 Mısırlının serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan bayraklı balıkçı teknesiyle İran karasularına izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 Mısırlının, Bakanlığın girişimleriyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Söz konusu 5 Mısırlı hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Geçen aralık ayının son günlerinde Mısır yönetimi, 5 Mısırlı balıkçının İran'da alıkonulduğunu bildirmiş, aynı hafta 3 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı bir teknedeki 2 Mısırlı balıkçının daha gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu 2 Mısırlının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mısır, İran, Güncel
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