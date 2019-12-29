İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika

İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

6 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, ülkede grip salgını nedeniyle son bir haftada 4 kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 110'a çıktığını söyledi.

İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 110'a yükseldi, System.String[]

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, ülkede grip salgını nedeniyle son bir haftada 4 kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 110'a çıktığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İrfaniyan, son bir haftada 2 bin 388 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Son bir haftada başkent Tahran ile Rezevi Horasan eyaletinde bir, Doğu Azerbaycan eyaletinde iki kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren İrfaniyan, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiğini belirtti.

İrfaniyan, geçen haftaki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 106 kişiye ulaştığını duyurmuştu.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan bölgede sinirleri gerecek çıkış: Şaka yapmıyoruz, vururuz
Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor

Son Dakika Haberleri
22:31 Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:30 Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
22:30 Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü - Son Dakika
22:30 Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi - Son Dakika
22:30 Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 22:34:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]