İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor - Son Dakika

İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor

6 saat önce

İran'da 50 laboratuvarda, günlük yaklaşık 6 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı bildirildi.

İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor, System.String[]

İran'da 50 laboratuvarda, günlük yaklaşık 6 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti.

Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti.

Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.

Virüsün en küçük kurbanı 3 yaşında

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı.

Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.

3 bin 529 kişi iyileşerek taburcu edildi

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529'u ise iyileşerek taburcu edildi.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:22 Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
18:20 İspanya'da serbest dolaşıma korona virüs sınırlaması getirildi
18:18 ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi-2
18:18 Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
18:18 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:26:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]