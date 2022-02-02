İran'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 38 bini aştı - Son Dakika

Salgında 6. dalganın yaşandığı İran'da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 160 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 59 artarak 132 bin 563'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 38 bin 160 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1975'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 446 bin 404'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kaybı da 132 bin 563'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 1819 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 133 milyon 346 bin 414 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 42 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 142 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 230 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 34 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Salgında 6. dalga

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, salgında 6. dalgaya girildiğini bildirmişti. Aynullahi, "Ne yazık ki hastaneye yatan ve ayakta tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısında artış oldu. Bu nedenle 6. dalgaya girdiğimizi duyurmam gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclisi de dün 47 milletvekilinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı.