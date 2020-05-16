İran'da günlük ölü sayısı 40'ın altına düştü - Son Dakika

İran'da korona virüs nedeniyle bir günde ölenlerin sayısı ilk kez 40'ın altına düştü. Son 24 saatte 35 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 937'ye yükseldi.

İran'da günlük ölü sayısı 70 gündür ilk kez 40'ın altına düştü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 757 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 35 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 118 bin 392'ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 937'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 93 bin 147 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 716 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)