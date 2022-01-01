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İran'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 8 ölü - Son Dakika

İran'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 8 ölü

01.01.2022 21:45
İran'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 8 ölü

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan öldü.

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan öldü.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızlarına ait Kudüs Karargahına dayandırarak verdiği haberinde Sistan-Belucistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını duyurdu. Ülkenin güneydoğusundaki eyalette çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militanın öldüğü aktarıldı. Silahlı gruplara ait tüm kamp ve sığınakların düzenlenen operasyonlarla imha edildiği belirtildi.

İran'ın Pakistan- Afganistan sınır bölgesinde yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde İran emniyet güçleri ile "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" iddia eden Ceyşul Adl örgütü arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanıyor. - TAHRAN

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Çatışma, Sistan, İran, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 8 ölü - Son Dakika
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