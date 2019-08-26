Son Dakika Haberleri: İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü

1 saat önce

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yapılan saldırıda bir devrim muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü, System.String[]

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yapılan saldırıda bir devrim muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde ikindi vakti güvenlik güçlerine karşı düzenlenen silahlı saldırıda bir devrim muhafızı öldü.

Haberde "emperyalizmin maşaları" nitelemesinde bulunulan saldırganlar ve örgüte ilişkin bilgi verilmedi.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Veli Ağbaba, saldırının kendisine yönelik olmadığını açıkladı
Haluk Levent, Emine Bulut'un kızını görüntülü arayarak yüzünü güldürdü Kütahya'da özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 23:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]