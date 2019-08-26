İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 ölü
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İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yapılan saldırıda bir devrim muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:34 Kaynak: AA
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yapılan saldırıda bir devrim muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde ikindi vakti güvenlik güçlerine karşı düzenlenen silahlı saldırıda bir devrim muhafızı öldü.
Haberde "emperyalizmin maşaları" nitelemesinde bulunulan saldırganlar ve örgüte ilişkin bilgi verilmedi.
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