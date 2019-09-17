İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 polis öldü
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:12 Kaynak: AA
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.
İran devlet televizyonununun haberine göre, İranşehr'de alınan araba hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.
Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.
Olay yerinden motorsikletle kaçtıkları belirtilen saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.
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