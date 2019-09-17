Son Dakika Haberleri: İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 polis öldü
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İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 polis öldü

58 dakika önce

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 1 polis öldü, System.String[]

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

İran devlet televizyonununun haberine göre, İranşehr'de alınan araba hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Olay yerinden motorsikletle kaçtıkları belirtilen saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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