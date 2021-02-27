İran'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda bir polis öldü - Son Dakika

İran'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda bir polis öldü
27.02.2021 23:29
İran'ın batısında, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Derreşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybederken, biri de yaralandı.
İran'ın batısında, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Derreşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybederken, biri de yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, akşam saatlerinde Derreşehr ilçesindeki bir köprüde görevli güvenlik güçleri kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği birinin de yaralandığı aktarıldı.
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