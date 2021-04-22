İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü - Son Dakika

İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü belirtildi.

Çatışmaya ilişkin haber, Devrim Muhafızlarına ait internet sitesi "sepahnews"te yayımlandı.

Haberde, "Akşam saatlerinde, Merivan ilçesinde devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. 2 asker hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Kürdistan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.