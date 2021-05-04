İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 asker öldü - Son Dakika

İran'ın kuzeybatısındaki Kürdistan eyaleti, zaman zaman güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil