İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 asker öldü - Son Dakika

İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 asker öldü
04.05.2021 12:47
İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 subayın öldüğü belirtildi.
İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 subayın öldüğü belirtildi.
Tesnim haber ajansına konuşan Kürdistan Eyaleti Sınır Komutanı Ali Rıza Merzbani, Merivan ilçesine bağlı Derrenehi bölgesinde çıkan çatışmaya ilişkin bilgi verdi.
Merzbani, "Merivan ilçesinde devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Teğmen Hüseyin Namur hayatını kaybetti." dedi.
İran'ın kuzeybatısındaki Kürdistan eyaleti, zaman zaman güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.
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