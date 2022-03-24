İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 polis öldürüldü - Son Dakika
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İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 polis öldürüldü

24.03.2022 11:20
İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 polis öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, dün akşam saatlerinde Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda Üsteğmen Mensur Bezisakit'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin güneydoğusunda Afganistan ve Pakistan'a sınır Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmaların sınır kaçakçıları veya ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürüten İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği Ceyşül Adl'la yaşandığı ifade ediliyor.

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Güvenlik güçleri, Çatışma, Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 polis öldürüldü - Son Dakika
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