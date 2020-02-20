İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli - Son Dakika

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.

Başkent Tahran'a yakın mesafede bulunan Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı. Kum'da bugün öğleye kadar eğitim veren okullar tatil edildi.

Öte yandan, bugün Kum ve Arak kentlerinde Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan biri doktor üç İran vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildi.