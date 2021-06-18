İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemleri başladı.

İran'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi 00.00'da son bulacak. Yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için ülke genelinde 59 milyon 310 bin 307 seçmen oy kullanabilecek. Ancak ihtiyaç durumunda oy kullanma işlemleri birkaç saat daha uzatılabilecek. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti'nin kıyasıya bir yarış içinde olduğu seçim sonuçlarının yarın öğlen saatlerine kadar sonuçların netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlarının 4 yılda bir seçildiği İran'da bir cumhurbaşkanı en fazla iki dönem üst üste görev yapabiliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bu nedenle aday olamadığı seçimde bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50+1 oy alamaması durumunda seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda ise, ilk turda en fazla oyu alan 2 aday mücadele edecek.

Üç aday seçimden çekildi

İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçimler için aday başvurusunda bulunan 592 isimden yalnızca 7'sinin cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edildiği açıklanmıştı. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin adaylık başvurusu ise Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. Adaylıkları kabul edilen 7 kişiden biri olan İranlı reformist siyasetçi Muhsin Mehralizade, İran İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Daha sonra ise muhafazakar aday Ali Rıza Zakani, diğer muhafazakar aday olan Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine seçimden çekildiğini duyurdu. Son olarak da eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili seçimden çekildiğini açıkladı. - TAHRAN