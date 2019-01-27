Son Dakika Haberleri: İran'da Halk Ekmek Kaçakçılığına Başladı

İran'da Halk Ekmek Kaçakçılığına Başladı

9 dakika önce

İran Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Ahmed Ali Keyha, İran'ın sınır bölgelerinde yaşayan halkın geçimini sağlamak için petrol ve kırmızı etin yanı sıra ekmek kaçakçılığına da başladığını söyledi.

İran'da Halk Ekmek Kaçakçılığına Başladı, System.String[]
İran Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Ahmed Ali Keyha, İran'ın sınır bölgelerinde yaşayan halkın geçimini sağlamak için petrol ve kırmızı etin yanı sıra ekmek kaçakçılığına da başladığını söyledi.

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Sistan ve Beluçistan eyaleti milletvekili olan Keyha, "İran'daki petrolün komşu ülkelere göre daha ucuz olması halkı kaçakçılık yapmaya sevk etti. Halkın geçim sıkıntısını hafifletmek için petrol ve kırmızı etin yanı sıra ekmek kaçakçılığına da başladığına şahit oluyoruz." dedi.

Keyha, Sistan ve Beluçistan eyaletindeki halkın ekonomik durumuna dikkati çekerek, bölge sakinlerinin geçimini sağlamak için evde pişirdiği ekmekleri kaçak yollarla ülke dışına çıkardığını ve komşu ülkelerde sattığını belirtti.

İran basınına göre Keyha, halkın geçim sıkıntısından dolayı bu yola başvurduğunu ve yetkililerin söz konusu duruma dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:52 Kaynak: AA

İran, Güncel
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