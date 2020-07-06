İran'da halk maske zorunluluğundan memnun - Son Dakika

İran'da halk maske zorunluluğundan memnun

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle hükümet kapalı alanlarda, toplu taşımada ve devlet dairelerinde maske kullanımını zorunlu hale getirirken, halk bu adımları olumlu karşıladı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle hükümet kapalı alanlarda, toplu taşımada ve devlet dairelerinde maske kullanımını zorunlu hale getirirken, halk bu adımları olumlu karşıladı.

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Ülkede nisan ayının sonlarına doğru düşüşe geçen ve 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen günlük Kovid-19 vaka sayısı, normalleşme adımlarının ardından haziranda yeniden 3 binin üzerini gördü.

İran'da vaka sayıları uzun süredir 2 bin 500 dolayında seyrederken, ölü sayısı da 100'ün altına düşmüyor.

Vakaların yüksek olması nedeniyle "kırmızı" ve "riskli" bölgeler" olarak ilan edilen eyalet sayısı, haziran ayında gerilediği 5'ten ilerleyen günlerde 18'e kadar çıktı.

Devlet dairesinden maskesiz hizmet alınamayacak

Vaka ve ölü sayıları İran hükümetini kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve devlet dairelerinde maske kullanımını zorunlu hale getirmeye sevk etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yürürlüğe giren yeni tedbirler kapsamında maskesiz işe gelen memurların "yok" yazılacağını, maske takmayan vatandaşların da toplu taşıma araçlarını kullanamayacağını ve resmi dairelerde hizmet alamayacağını açıkladı.

Halk maske zorunluluğundan memnun

AA muhabiri, maske takma zorunluluğu ile bunun salgınla mücadeleye etkisine ilişkin Tahran sokaklarında halka mikrofon uzattı.

Tahran'da taksicilik yapan Ahmed Tevekkuli, sürücüler olarak maske takmadan trafiğe çıkmadıklarını ve maskesiz binen yolcuları uyardıklarını söyledi.

Halkın yüzde 90'ından fazlasının kurallara uyduğunu belirten Tevekkuli, "Tüm toplu alanlarda ve toplu taşımada hem sosyal mesafeye hem de maske kullanımına riayet edilmesi vaka sayılarını azaltacaktır. Halkımızın maske kullanması kendi yararınadır." diye konuştu.

Taksici Ali Penahiyan da aracını her sabah dezenfekte ettiğini belirterek, "Taksiye maskesiz binen yolcuları indiriyoruz. Bu hastalık çok arttı. Taksiciler Odası, yolcuların maske takmasının zorunlu olduğuna dair bize bildirimde bulundu." dedi.

"Bazıları virüsün yayılmasını önemsemiyor"

Taksi kullanan yolculardan Hamid Ebbasiyan, halkın ekseriyetinin maske kuralına riayet ettiğini belirterek, "Bu hastalık çok ağır, yakalananlar çok zorluk çekiyor. O nedenle tüm vatandaşlara maske kullanmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Tahranlı sürücü Hasan İcadi ise, taksiye binen bazı vatandaşların maske kuralına riayet etmediği şeklindeki gözlemini paylaştı.

"Maske bazıları için çok önemli, bazıları da hiç dikkate almıyor." ifadesini kullananan İcadi, "Şahsi araçlarını kullananların da genellikle maske kuralına önem vermediklerini görüyoruz. Bazıları koronavirüsün yayılmasını önemsemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tahranlı ev hanımı Zehra Zerabi maske kullanmanın önemini vurgulayarak, "Salgının başlangıcından itibaren maske kullandım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadım. Maske kullanmayanlar birkaç saniye nefeslerini tutsunlar ve koronavirüse tahammül edip edemeyeceklerini denesinler." diye konuştu.

Zerabi, ülkede maskeye ulaşmanın da zor olmadığının altını çizdi.

"Maske dini açıdan da vacip"

Tahran Büyük Pazar'da alışveriş yapan Mahmud Celili de maskenin zorunlu olmasının vaka sayılarını düşüreceğine inandığını söyledi.

"Ameliyat olan, şeker, kalp veya diğer kronik hastalıkları olan insanlarımıza saygı göstermeliyiz." diyen Celili, diğer ülkelerde maske türü tedbirlerin daha sıkı uygunlandığına dikkati çekti.

Celili, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların maske temin etmelerine yardımcı olunmasını da istedi.

Halka, kurallara bağlı kalmaları çağrısında bulunan Mehdi Asgari adlı İranlı da maske kullanımının vaka sayılarını düşüreceğine inancını dile getirerek, "Ayrıca dini açıdan da takılması vaciptir, çünkü başkalarının hakkına giriliyor." ifadesini kullandı.

Hükümet, Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İran'da halk maske zorunluluğundan memnun - Son Dakika Dünya
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