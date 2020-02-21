İran'da halk meclis seçimleri için sandık başında, muhalefet boykot çağrısı yaptı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İran'da halk meclis seçimleri için sandık başında, muhalefet boykot çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

İran'da halk meclis seçimleri için sandık başında, muhalefet boykot çağrısı yaptı

7 saat önce

Reformist adayların veto edilmesinden sonra muhafazakarların seçimlerde zafer kazanması bekleniyor.

İran'da halk meclis seçimleri için sandık başında, muhalefet boykot çağrısı yaptı, System.String[]

İran'da halk, 11. Dönem Meclis Seçimleri için sandık başında. Seçimlerde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın muhafazakar isimlerin Meclis'te çoğunluğu sağlaması bekleniyor.

Meclis'teki 290 sandalye için 7 binden fazla aday yarışıyor. Aralarında mevcut mecliste yere alan 90 reformist kanattan isimlerin de bulunduğu 16 binden fazla aday, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Yetkililer, rejime destek olarak görüleceği için katılımın yüksek olmasını umuyor. Reformist kanadın adaylarının veto edilmesi nedeniyle ise bu kanadı destekleyenlerin sandığa gitmeyeceği bunun da katılımın oranının düşük kalmasına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

Muhalifler, "insan hakları ihlalleri, muhaliflerin bastırılması" olarak ifade ettikleri tutumundan dolayı yönetime tepki olarak seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

Uzmanlar, muhafazakarların sandıktan zaferle çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de siyasi konumunun zayıflayacağını söylüyor.

ABD'den yaptırım kararı

Seçimler, ABD'nin yaptırımlarının gölgesinde düzenleniyor. ABD, Perşembe günü reformistlerin adaylığını veto eden Anayasa Koruyucular Konseyi'nin beş üyesine "İran halkının özgürce kendi liderlerini seçmenlerine engel oldukları için" yaptırım uygulama kararı aldı.





Kara listeye alınanlardan Abasali Kadkhodai kararla dalga geçip, "Amerika tarafından yaptırım uygulanmasından gurur duyduğunu" söyledi.

İran'ın dini lideri Hamaney, seçimlerde oy vermenin "dini bir görev olduğunu" ve "ABD'nin yalnızlaştırma, baskı uygulama çabaları karşısında azmi gösterdiğini" söyledi.

İran halkının ne kadarını sandığa gideceği bilinmiyor, birçok kişi ekonomik durumdan ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sivil özgürlükler konusunda verdiği sözleri tutmamasından şikayetçi.

Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin şiddet kullanılarak bastırılması da ülkede muhalif seslerin artmasına neden oldu.

Ayetullah Hamaney'in destekçileri de sosyal medyada 'Güçlü Meclis", '"Oy verin çünkü…", "Her bir oy düşmanın gözüne bir mermidir" etiketleri paylaştı.

İktidar karşıtları ise sosyal medyada "Oy vermiyorum ve "Oy vermeyin" etiketleri kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li politikacı Mark Sickles'tan firari FETÖ'cülere övgü dolu sözler
İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:22:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da halk meclis seçimleri için sandık başında, muhalefet boykot çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]