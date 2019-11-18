Son Dakika Haberleri: İran'da halk neden sokakta? Bardağı taşıran son damla benzin zammı mı?
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İran'da halk neden sokakta? Bardağı taşıran son damla benzin zammı mı?

6 saat önce

İran’da geçtiğimiz ay araç sahiplerinin başkent Tahran’da kontak kapatmasıyla başlayan ufak çaplı gösteriler, tüm ülke genelinde rejim karşıtı eylemlere dönüşmüş durumda.

İran'da halk neden sokakta? Bardağı taşıran son damla benzin zammı mı?, System.String[]

İran'da hükümetin benzine yaptığı yaklaşık yüzde 300'lük zam, 'bardağı taşıran damla' oldu.


Geçtiğimiz ay araç sahiplerinin başkent Tahran'da kontak kapatmasıyla başlayan ufak çaplı gösteriler ülke geneline yayıldı. Özellikle sokağa inen gençler, sadece benzin fiyatlarını değil, yolsuzluktan, kötü ekonomik gidişata kadar birçok konuyu eleştiriyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:04 
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