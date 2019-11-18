Son Dakika › Dünya › İran'da halk neden sokakta? Bardağı taşıran son damla benzin zammı mı? - Son Dakika Dünya
İran'da halk neden sokakta? Bardağı taşıran son damla benzin zammı mı?
6 saat önce
İran’da geçtiğimiz ay araç sahiplerinin başkent Tahran’da kontak kapatmasıyla başlayan ufak çaplı gösteriler, tüm ülke genelinde rejim karşıtı eylemlere dönüşmüş durumda.
İran'da hükümetin benzine yaptığı yaklaşık yüzde 300'lük zam, 'bardağı taşıran damla' oldu.
Geçtiğimiz ay araç sahiplerinin başkent Tahran'da kontak kapatmasıyla başlayan ufak çaplı gösteriler ülke geneline yayıldı. Özellikle sokağa inen gençler, sadece benzin fiyatlarını değil, yolsuzluktan, kötü ekonomik gidişata kadar birçok konuyu eleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:04
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki benzin zammını fakirlere yardım etmek için yaptıklarını söyledi İranlı Hulk, Amerika'daki kafes dövüşü turnuvasına katılacak İran'da benzin zammı protestolarında 12 kişi hayatını kaybetti 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı