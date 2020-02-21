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İran'da halk parlamento seçimleri için oy vermeye başladı
6 saat önce
Aday olmak isteyenlerin bir çoğunun Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmesi nedeniyle seçime katılımın düşük olacağı öngörülüyor
İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci ülke genelinde 55 bin noktada başladı.
Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:07
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