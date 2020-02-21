İran'da halk parlamento seçimleri için oy vermeye başladı - Son Dakika
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İran'da halk parlamento seçimleri için oy vermeye başladı

6 saat önce

Aday olmak isteyenlerin bir çoğunun Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmesi nedeniyle seçime katılımın düşük olacağı öngörülüyor

İran'da halk parlamento seçimleri için oy vermeye başladı, System.String[]

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci ülke genelinde 55 bin noktada başladı.


Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor.

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İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:07 
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