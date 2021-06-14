Üye Girişi
İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük - Son Dakika

İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük

14.06.2021 12:18

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, halkın seçim sonrası için umutlu bir beklenti içinde olmadığı görülüyor.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, halkın seçim sonrası için umutlu bir beklenti içinde olmadığı görülüyor.

Yeni Cumhurbaşkanını seçmek için cuma günü sandık başına gidecek olan İranlılar, son güne kadar çekilen olmazsa Anayasayı Koruyucular Konseyinden (AKK) onay alan 7 adaydan birine oy verecek.

İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre toplam 59 milyon 310 bin 307 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, kamuoyu yoklamaları seçimlere katılımın düşük olacağını gösteriyor. İranlı Öğrenciler Kamuoyu Yoklama Merkezi Anket Ajansının (ISPA) yaptığı son kamuoyu yoklamasında, sandığa gideceğini belirtenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Bunun 1979'dan bu yana seçimlere katılım noktasındaki en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

İran halkının seçimlere ilgisi düşük

Reformist siyasetçiler, ev hapsinde tutulan muhalif lider ve eski Başbakan Mir Hüseyin Musevi ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad seçimleri boykot edeceklerini açıkladı. Bu arada eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı ve eski milletvekili Faize Haşimi, eski diplomat Mansur Ferheng ve gazeteci Ali Kelai gibi 87 siyasi ve sivil aktivist de seçimleri boykot çağrısı yaptı.

Öte yandan ülke lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani de adaylığının veto edilmesine karşı sessizliğini bozarak AKK'nin ret gerekçesini kamuoyuna ilan etmesini istedi.

Hem reformist hem de muhafazakar kanattan seçimlerin boykot edilmesiyle ilgili çağrılar yapılırken halkın sandıklara ilgisinin de düşük olduğu görülüyor.

AA Tahran ekibi başkentte ticaretin can damarlarından biri olan Tahran Büyük Pazar'da cuma günü yapılacak seçimlerle ilgili halka mikrofon uzattı.

"Seçime katılan adaylardan hiçbirini tanımıyorum"

Tahran'da Büyük Pazar'da serbest çalışan Resul Cihanbin, şimdiye kadar birçok seçimde oy kullandığını ancak bu sefer sandığa gitmeyeceğini belirterek, "Seçime katılan adaylardan hiçbirini tanımıyorum. O nedenle sandığa gitmeyeceğim. Adayların vaatlerini ve beyanatlarını da dinlemedim, televizyonda yaptıkları tartışmaları da takip etmedim. Genel olarak verilen vaatler ile seçimden sonraki icraat çok farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

Seçimlere katılımın özellikle geçim sorunları nedeniyle önceki seçimlere kıyasla düşük kalacağını düşünen Cihanbin, şöyle konuştu:

"Yapılan propagandalar ve verilen vaatler şahsen benim üzerimde etkili olmadı ve düşüncem değişmedi. Adayların toplumsal ve ekonomik sorunlarla ilgili nasıl programlara sahip olduklarını da merak etmedim. Gördüğüm kadarıyla adaylar halkın görüşlerini değiştirmeyi başaramadı."

"Adayların verdiği vaatlerin hiçbiri asla kararımı etkilemedi"

İranlı ev hanımı Ferda Nikunam da yaşanan ekonomik krizden şikayet ederek, "Ben kesinlikle oy kullanmayacağım. Kaç defa verdik, ne değişti? Adayların verdiği vaatlerin hiçbiri asla kararımı etkilemedi. Son 4 yılda her şey daha da kötüye gitti. Zenginler daha da zengin oldu." dedi.

Seçimlere katılımın yüksek olmayacağını ve çevresindeki pek çok kişinin seçimleri boykot etmeyi düşündüğünü aktaran Nikunam, "Şah zamanında bir kalemin fiyatı yıllarca aynı kalırdı. Şimdi tüm ürünlerin fiyatı her sabah değişiyor. Halk çaresiz, sorunlarını kime anlatsın?" eleştirisinde bulundu.

"7 adaydan hiçbiri oy verilecek liyakatte değil"

Murtaza Alizade ise adayların daha önce muhtelif devlet kurumlarında görev aldığını ancak gözle görülür bir başarılarının olmadığını savunarak, "Mevcut 7 adaydan hiçbiri oy verilecek liyakatte değil. Adayların hiçbiri Cumhurbaşkanlığına uygun değil. Cumhurbaşkanı olacak kişi cesur olmalı. Cumhurbaşkanı cesur olmazsa hakikatleri dile getiremez ve yolsuzlukla mücadele edemez." görüşlerini paylaştı.

Raziye Hüseyinzade de duygularını şöyle dile getirdi:

"Fakirleri daha fakirleştirmeyecek, servet sahiplerini de daha güçlendirmeyecek kişiler seçilmeli. Şu ana kadar hepsine oy verdik hiçbir şey olmadı. Su ve elektrik diyorlardı şimdi o da yok. Adaylar her şeyi düzelteceğiz diyor fakat artık söylenenlere kulak asmıyoruz."

Öğretmen Zehra Haşimpur da gelir adaletsizliğiyle ilgili eleştiride bulunarak, "Seçilecek kişi halkın sorunlarını çözmeli. Özellikle düşük gelirli halk büyük sıkıntısı yaşıyor. Düşük gelirliler ile yüksek gelirliler arasındaki mesafenin kapatılmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük
İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük
İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük
İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük
İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük

İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, Muhafazakar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor 13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu 13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler 12:25 Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
Banka kartı kopyalayan çetelerin sonu gelmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Banka kartı kopyalayan çetelerin sonu gelmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu         
13:33
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım         
13:26
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor         
12:02
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:39:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklentisi düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement