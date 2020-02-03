İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis - Son Dakika

İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis

6 saat önce

İran'da ülke lideri Ali Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktivist için toplamda 72 yıl hapis cezası verildi.

İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis, System.String[]

İran'da ülke lideri Ali Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktivist için toplamda 72 yıl hapis cezası verildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, yazdıkları mektupla Hamaney'in istifasını isteyen aktivistlerin yargılandığı davada karara varıldı.

Meşhed Devrim Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Devrim kurucuları ve ülke liderine hakaret, kamuoyunu yanıltma, yabancı basın kuruluşlarıyla iş birliği, yasa dışı toplantı düzenleme" suçlamasıyla yargılanan aktivistler 1 ile 26 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, Abdurresul Murtazevi hakkında 26 yıl, Muhammed Hüseyin Sepehri ve Fatma Sepehri hakkında 6'şar yıl, Haşim Recai, Muhammed Hüseyinpur ve Murtaza Kasımi hakkında 1'er yıl hapis, Haşim Hastar hakkında 16 yıl hapis 3 yıl sürgün ve 3 yıl ülkeden çıkış yasağı, Muhammed Nurizad hakkında da 15 yıl hapis, 3 yıl sürgün ve 3 yıl ülkeden çıkış yasağına hükmetti.

İranlı aktivistler, Ağustos 2019'da yazdıkları ortak bir mektupla Ali Hamaney'e istifa çağrısında bulunmuşlardı.

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı
Ukrayna: "İran, 80 bin dolar tazminat ödeyecek" İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında pilotla kulenin ses kayıtları ortaya çıktı Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:11:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]