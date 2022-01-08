İran'da hapisteki muhalif yazar Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle tutulduğu cezaevinde Kovid-19'a yakalanan İranlı muhalif yazar Bektaş Abtin'in (48) hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Yazarlar Derneği, Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, İranlı muhalif yazar Abtin'in vefat ettiğini duyurdu.

Abtin'in hayatını, "İran'da ifade özgürlüğünü teşvik etmeye ve sansürü kınamaya adadığı" vurgulanan açıklamada, "Özgürlük karşıtı yönetim Bektaş Abtin'i öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin muhalif yazarlarından Abtin, 15 Mayıs 2019'da "yasadışı toplantı ve ulusal güvenliğe karşı eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla beş yıl, "devlet aleyhine propaganda yapmak" suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İran Yazarlar Derneğine göre, Abtin 26 Eylül 2020'de altı yıllık mahkumiyet cezası için hapse gönderildi. Uluslararası insan hakları kuruluşları daha önce bir çok kez İranlı yazara karşı suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürmüş ve Tahran yönetimine Abtin'i serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Geçen ay Kovid-19'a yakalanan Abtin, 14 Aralık'ta tutulduğu Tahran'daki Evin Cezaevi'nden tedavi için hastaneye nakledilmişti. İranlı muhalif yazarın durumu geçen hafta kötüleşmişti.

Ülkede benzer suçlamalarla Ahvaz kentindeki bir hapishanede tutulan "siyasi tutuklu" Adil Kiyanpur da açlık grevine girdikten bir hafta sonra 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.